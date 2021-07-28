Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltıldı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi de alındı.

İLGİLİ VİDEO Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Alevler nedeniyle çıkan yoğun duman tabakası gökyüzünü kapladı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı.

İLGİLİ VİDEO Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı

Köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı yangın alanında köylülerinde tedirgin bekleyişi sürüyor. Ayrıca ekipler köy yerine yakın bölgelerde iş makineleri ile hat açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

İLGİLİ VİDEO Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması

Osmaniye'ye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan ve hala söndürme çalışmaları devam eden orman yangını ile ilgili olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Osmaniye Valisi Yılmaz yaptığı açıklamada yangının ilk bulgulara göre elektrik tellerinin birbirine temas ettiğinden dolayı çıktığını gören görgü tanıkları olduğunu belirterek “Şu anda Osnmaniye'de iki yangınımız var. Birisi burası diğeri ise Dereobası köyünde. Dereobası köyündeki yangın kontrol altına alınmak üzere. Orası kontrol altına alınınca oradaki ekipleri buraya yönlendireceğiz. İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor.” diye konuştu.

İLGİLİ VİDEO Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması

Selçuk Şavran - Bekir Burak Canbolat-Selçuk Kaya

İLGİLİ HABER Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar