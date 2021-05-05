Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Yeni Farsak köyü Karadiilik mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Havanın da rüzgârlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olmasından dolayı yangına helikopterle müdahale edildi. 5 dekarlık makilik alanın küle döndüğü yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Merden İslah

