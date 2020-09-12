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Osmaniye'deki yangına müdahale eden helikopter acil iniş yaptı

Osmaniye'deki yangına müdahale eden helikopter acil iniş yaptı
Osmaniye'deki yangına müdahale eden helikopter acil iniş yaptı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri, kanat arızasından dolayı yangın alanı yakınlarındaki Hodu Yaylasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri, kanat arızasından dolayı yangın alanı yakınlarındaki Hodu Yaylasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Düziçi ilçesine bağlı Nacar ve Hodu Yaylası mevkisinde dün çıkan ve söndürme çalışmaları hala devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Sarp ve kayalık araziden dolayı ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye, yangın uçağı ve helikopterlerle havadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Skorsky S61N model helikopter de meydana gelen kanat arızasından dolayı yangın bölgesi yakınındaki Hodu Yaylasındaki alana acil iniş yapmak zorunda kaldı. Acil iniş yapan yangın söndürme helikopterine teknik ekipler müdahale etti.

Selçuk Şavran
 

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