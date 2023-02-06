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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem sonucu bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünde sabaha doğru yaşanan depremde, Musa Sarıcan isimli vatandaşın evinde çatlaklar oldu. Sarıcan'ın evinin bazı bölümünde duvarlar yıkıldı. Sarıcan, evinin kullanılamaz hale geldiğini ve kış günü sokakta kaldığını söyledi. Ayrıca, ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Muhammediye Camii'nin minaresi de yıkıldı. Minareden düşen beton parçaları iki araca zarar verdi.

Selçuk Şavran

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