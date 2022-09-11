İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye’deki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit düştü. Şehidin acı haberi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden eşi Gül Kalkan'a askeri yetkililer tarafından verildi. Evli olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken eşi ve yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan, şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın annesinin vefat ettiği, 3 aylık Yaren adında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

Selçuk Kaya
 

İLGİLİ HABER
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağılın İstanbuldaki evine ateş düştü Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın İstanbul'daki evine ateş düştü
İLGİLİ HABER
Tokatlı askerin şehadet haberi annesine verildi Tokatlı askerin şehadet haberi annesine verildi
İLGİLİ HABER
Şehit ateşi Mersine düştü Şehit ateşi Mersin'e düştü
İLGİLİ HABER
Niğdeye şehit ateşi düştü Niğde’ye şehit ateşi düştü
İLGİLİ HABER
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.