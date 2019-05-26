Osmanlı Gaziantep CANLI İZLE Bein Sports| Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep Canlı İzle Bein Sports... Spor Toto 1.Lig'de normal sezonun bitmesinin ardından play-off heyecanı yaşanıyor. Ligde 2005-2006 sezonundan bu yana aralıksız 14 yıldır mücadele eden Gazişehir Gaziantep ise tarihinde üçüncü kez play-off finali oynamak için sahaya çıkacak. Daha önce 2010-2011 sezonunda Süper Lig için play-off finali oynayan o dönemki ismiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Orduspor'la karşı karşıya geldiği final maçını 1-0 kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı. 26 Mayıs Pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep maçı saat 21.00'da başlayacak.

Gazişehir Gaziantep'te hedef üçüncü kez play-off finali

Geçtiğimiz sezon da Spor Toto 1. Lig'i altıncı sırada bitiren ve play-off yarı finalinde Boluspor'a rakip olan Gazişehir Gaziantep, ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale çıkmış ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a rakip olmuştu. Finalde karşılaştığı Erzurumspor'a penaltı atışları sonucu boyun eğen Gaziantep ekibi tarihinde ikinci kez play-off finalden eli boş dönmüştü.

Bu sezon ise ligi beşinci bitirerek üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez play-off'lara kalan Gazişehir Gaziantep, yarı finalde Osmanlıspor'a rakip oldu. Play-off yarı finali ilk maçında Gaziantep'te karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde ise gülen taraf 2-0'lık skorla Gazişehir oldu. Yarın oynanacak olan yarı final rövanş maçı öncesi iki tarafta da heyecan hakimken Gaziantep ekibinde ise hedef finale çıkıp iki kez kapısından dönülen Süper Lig biletini bu sefer almak olarak belirlenmiş durumda.

Ankara Eryaman Stadı'nda yarın saat 21.00'da oynanacak maç öncesi Gaziantep ekibi 2-0'lık bir avantajı elinde bulunduruyor. Öte yandan iki ekip daha önce tarihlerinde yedi resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu yedi maçın dördünü Gazişehir Gaziantep kazanırken, Osmanlıspor ise sadece bir galibiyet alabildi. İki maç ise berabere sonuçlandı.

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