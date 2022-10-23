Osmanlı'dan günümüze uzanan Anadolu'nun pizzası 'yağ somunu'

Konya'da geleneksel bir tat olan tereyağlı yağ somunu, sabah namazına gelen vatandaşlar tarafından cami çıkışından sonra özellikle kahvaltılarda ilgi görmeye devam ediyor. 4'üncü kuşak olarak babasının mesleği olan fırıncılığa merak üzerine başlayan 27 yaşındaki Sami Ortaabacı, ağabeyi Nadir Ortaabacı ile beraber bu lezzeti her sabah müşterilerine sunuyor. Erken saatlerde fırına gelerek yağ somununun hamurunu hazırlayan abi kardeş, daha sonra fırını hazırlayarak hazırlanan hamurları tek tek açıyor. Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte yağ somununu hazırlayan kardeşler fırına atıyor.

“Yabancı misafirlerimizin de tatmasını istiyoruz”

Yağ somununun lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bıraktığını anlatan Sami Ortaabacı, “Yağ somunu Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir lezzet. Şimdi günümüzdeki vatandaşlar tarafından tüketilen güzel bir öğünümüz. Sadece Konyalı değil, Konya dışından da gelen yabancı misafirlerimizin de tatmasını istiyoruz” dedi.

İbrahim Yetkin



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