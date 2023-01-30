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Osmanlı'dan kalma battaniyeye paha biçilemiyor

Osmanlı'dan kalma battaniyeye paha biçilemiyor
Osmanlı'dan kalma battaniyeye paha biçilemiyor

Siirt'te battaniye ustası olan Edip Çevik, Osmanlı döneminden kalma battaniyeyi gün yüzüne çıkardı. 200 yıllık olduğu tahmin edilen battaniyenin şehirde açılacak olan müzede sergilenmesini isteyen Çevik, bir çok antikacının kendisine ulaşarak battaniyeyi almak istediğini fakat dede yadigarı olduğu için hepsini geri çevirdiğini söyledi.

Osmanlı'dan kalma battaniyeye paha biçilemiyor - Tıkla İzle

Şehir merkezinde baba mesleğini icra eden Edip Çevik, büyük dedesinden kalma battaniyeye gözü gibi bakıyor. 200 yıllık olduğu değerlendirilen dede yadigarı battaniyenin müzede sergilenmesini istediğini belirten Çevik, paha biçilemez dediği battaniyeyi almak isteyenleri geri çevirdiğini dile getirdi.

Selami Deniz

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