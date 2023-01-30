Osmanlı'dan kalma battaniyeye paha biçilemiyor

Şehir merkezinde baba mesleğini icra eden Edip Çevik, büyük dedesinden kalma battaniyeye gözü gibi bakıyor. 200 yıllık olduğu değerlendirilen dede yadigarı battaniyenin müzede sergilenmesini istediğini belirten Çevik, paha biçilemez dediği battaniyeyi almak isteyenleri geri çevirdiğini dile getirdi.

Selami Deniz

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