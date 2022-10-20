Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olan müzeye ziyaretçi akını

18. yüzyılın başlarında cereyan eden Macar Bağımsızlık Hareketi'nin önderi II. French Rakoczi ve taraftarlarının Avusturya ile yaptıkları savaşta yenilgiye uğramaları üzerine Osmanlı Padişahı III. Ahmet, Rakoczi ve taraftarlarını topraklarına misafir olarak davet edip Tekirdağ'a yerleştirdi. II. French Rakoczi, 1735 yılından ölümüne kadar burada ikamet etti. Rakoczi'nin ikamet ettiği bu Türk Evi, 1932 yılında Macaristan hükümetince satın alınıp, aslına uygun restore edilerek müze haline getirildi. Müzede sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi'nin şahsi ve ailesine ait eşyalar yer alıyor. Daha sonra Rakoczi Müzesi'ne dönüştürülen evi, zaman zaman yerli ve yabancı turistler ziyaret etmeye başladı. Pandemi sürecinde müzenin ziyaretçi sayısında hızla düşüş yaşandı. Pandemi sonrasında ise müzede hareketlilik başladı. Müze Müdürü Ali Kabul, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, hiç olmadığı kadar Bulgar turistin burayı ziyaret ettiğini ifade etti.

Halil Dağ - Tunay Özdemir

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