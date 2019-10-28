Osmanlıspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Stat: Osmanlı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Jovan Blagojevic, Barış Zeren (Tamer Aşık dk. 73), Hasan Kılıç, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 90+1 ?), Eric Ayuk (Ognjen Todorovic dk. 90+3 ?), Mertan Caner Öztürk
Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Batuhan Yılmaz, Yiğit Kotan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Avdija Vrsajevic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş (Onur Ayık dk. 84 ?), Edin Cocalic, Erhan Çelenk, Muhammet Reis (Eray Ataseven dk. 62), Burhan Eşer, Alperen Babacan, Rajko Rotman (Irfan Hadzic dk. 71), Sokol Cikalleshi
Yedekler: Halil Yeral, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Elmar Bjarnason, Ali Kaan Güneren, Bertuğ Bayar
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 17 ve 80) (Osmanlıspor), Irfan Hadzic (dk. 90+3) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Jovan Blagojevic, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Avdija Vrsajevic, Sokol Cikalleshi (Akhisarspor)
Yunus Emre Kartal - Cem Geçim