Osmanlıspor ile Elazığspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bolu'da oynanan Osmanlıspor-Elazığspor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Elazığspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.
29. dakikada Caner Arıcı'nın sağ kanattan ortasında Erıc Ayuk'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
31. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andreas Tatos'un sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Osmanlıspor atağında kaleci Soner'le karşı karşıya kalan Gueye'nin sert müdahalesine hakem faul kararı verdi. Soner'le Gueye'nin tartışmaya başlamasının ardından hakem Gueye'nin Soner'e kafa attığı gerekçesiyle Gueye'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
59. dakikada Osmanlıspor atağında ceza sahasında topu alan Mertan'ın savunmayı geçerek yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
76. dakikada Muhammed Bayır'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Beykan Şimşek'in şutu direkten döndü.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Burak Şeker, Burak Cansız, Çetin Öncel
Osmanlıspor: Kacemarskas, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Sinan Kurt (Mertan Caner Özgürk dk. 40), Hasan Kılıç, Eric Ayuk (Beykan Şimşek dk. 56), Lumanza, Burhan Eşer (Oğuzhan Erdoğan dk 74), Gueye
Yedekler: Abdulaziz, Sharafabad, Furkan Özçal, Ndiaye
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Fırat Okur, Kadir Bekmezci, Bagayoko (Kadir Taşoğlu dk. 62), Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, Diarra (Murathan Özen dk. 74)
Yedekler: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Eren Çinkılıç, Erhan Çınar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Andreas Tatos (dk. 31) (Tetiş Yapı Elazığspor), Mertan (dk. 59) (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: Gueye (dk. 36) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Bagayoko, Soner Şahin, Emre Öztürk, Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Beykan Şimşek, Anıl Karaer (Osmanlıspor)
Faruk Çidem