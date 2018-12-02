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Osmanlıspor İstanbul'da kazandı

Osmanlıspor İstanbul'da kazandı
Osmanlıspor İstanbul'da kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Osmanlıspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’u 1-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Sarper Barış Saka, Emin Yıldırım, Ali Can Alp
Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Appindangoye, Vasilogiannis, Emircan Altıntaş (Atabey Çiçek dk. 56), Serkan Göksu (Recep Aydın dk. 46), Timur Temeltaş (Bahadır Taşdelen dk. 67) Madinda, Leandrinho
Yedekler: Metin Erol, Merthan Açıl, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, N'Diaye, Mbu, Lembi (Sinan Kurt dk. 90 ?), Tugay Kaçar, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 84 ?), Hasan Kılıç, Mertan Caner (Furkan Yaman dk. 80 ?)
Yedekler: Abdülaziz Demircan, Ali Eren, Sadeghian, Furkan Özçal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Hasan Kılıç (dk. 48) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Serkan Göksu, Leandrinho (Ümraniyespor), Mertan Caner, Karcemarskas, Lumanza, Muhammed Bayır (Osmanlıspor)  

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