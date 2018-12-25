ÖSO komutanlarından operasyona hazırız mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürüyor. Türkiye'den komanda, tank ve zırhlı birliklerinin Münbiç sınırına sevkiyatı sürerken Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan yaklaşık 40 araç ve yüzlerce ÖSO askeri tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına hareket etti.

“Askerlerimiz sabırsızlanıyor”

ÖSO komutanlarından Abukusay operasyona hazırız mesajı vererek, “İnşallah Türkiye'nin sayesinde kendi topraklarımızı geri alacağız, bizim askerlerimiz operasyonu sabırsızlıkla bekliyor onlar bizim toprağımızı bizden aldılar biz de kendi topraklarımızı geri almak için askerlerimizle birlikte sabırsızlanıyoruz. Türk hükümetine ve Türk Milletine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle biz kazanacağız” diye konuştu.

Barış Türel - Lider Olgun

