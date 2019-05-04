ÖSO, Suriye'deki Maaranaz, Malikiye ve Savarga'yı teröristlerden kurtardı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Maaranaz'dan sonra ikinci hedefin Malikiye bölgesi olduğu aktarıldı.

Malikiye terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi

Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiğini duyurdu. Bölgede ATAK helikopterlerinin de görev yaptığı kaydedildi.

Savarga köyü terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi

Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz köyü ve Malikiye ilçesinden sonra Savarga köyü'nü de terör örgütü PKK/YPG'den temizlediğini duyurdu. Mingan Hava üssünün de çevrelendiği kaydedildi.

ÖSO'dan PKK'ya düzenlenen operasyonla ilgili açıklama

Özgür Suriye Ordusu, büyük çaplı bir operasyonun başlatıldığını, Maaranaz köyünün ve Malikiye ilçesinde düzenlenen operasyona terör örgütü PKK/PYD'nin hazırlıksız yakalandığını açıkladı.

Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, Maaranaz köyünün ve Malikiye ilçesinin PYD /PKK güçlerinden temizlendiği operasyon hakkında açıklama yaptı. Hamud, “28 köyü temizlemek üzere hazırlandık. Birinci ve İkinci ordu TSK ile birlikte yerleşti. Büyük çaplı operasyonun batı ayağı saat 17.00 itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca terör örgütü PKK'nın bu operasyonu beklemediğini ve hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Ani saldırıda bu kadar ilerlendi” dedi.

ÖSO'nun PKK/PYD operasyonundan yeni görüntüleri

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) PKK/PYD Terör örgütüne yönelik başlattığı büyük çaplı operasyona ait yeni görüntüler aktarıldı. ÖSO güçleri daha önce yaptıkları açıklamalarda Malikiye ilçesi, Maaranaz ile Savarga köyünün terör örgütünden temizlendiği duyurulmuştu.