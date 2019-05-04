ÖSO, Suriye'deki Maaranaz ve Malikiye'yi teröristlerden kurtardı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Maaranaz'dan sonra ikinci hedefin Malikiye bölgesi olduğu aktarıldı.
Malikiye terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi
Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.
Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiğini duyurdu. Bölgede ATAK helikopterlerinin de görev yaptığı kaydedildi.