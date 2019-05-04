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ÖSO, Suriye'deki Maaranaz ve Malikiye'yi teröristlerden kurtardı

ÖSO, Suriye'deki Maaranaz ve Malikiye'yi teröristlerden kurtardı
ÖSO, Suriye'deki Maaranaz ve Malikiye'yi teröristlerden kurtardı

Özgür Suriye Ordusu’nun, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Maaranaz köyünü ve Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı öğrenildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Maaranaz'dan sonra ikinci hedefin Malikiye bölgesi olduğu aktarıldı. 

Malikiye terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi

Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.
Özgür Suriye Ordusu Suriye'nin, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiğini duyurdu. Bölgede ATAK helikopterlerinin de görev yaptığı kaydedildi.  

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