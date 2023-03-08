ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı

2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "YKS 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadelerine yer verdi.

Depremzede öğrencilerden YKS'de ücret alınmayacak

Afet bölgesi olarak ilan edilen illerdeki adaylardan sınav ücreti alınmayacağını aktaran ÖSYM Başkanı Ersoy, "Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

2023 yılında yaklaşık 50 sınav gerçekleştirileceğini belirten ÖSYM Başkanı Ersoy şu ifadelere yer verdi:

"2022 yılında 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımız ile birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli olarak yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum." 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Oğuzhan Halil Özbek

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