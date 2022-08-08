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ÖSYM açıkladı! KPSS'de yeni takvim belli oldu

ÖSYM açıkladı! KPSS'de yeni takvim belli oldu
ÖSYM açıkladı! KPSS'de yeni takvim belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

ÖSYM tarafından, iptal edilen 2022-KPSS sınavları sonrası yeni sınav takvimi açıklandı. Buna göre ÖSYM Yönetim Kurulunca, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Öte yandan, açıklamada, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verildiği not düşüldü.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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