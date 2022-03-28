ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medyada, "13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" paylaşımında bulundu.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 28, 2022
13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.@erolozvar @YuksekogretimK