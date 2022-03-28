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ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 13 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

 ÖSYM Başkanı Aygün  sosyal medyada, "13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz"  paylaşımında bulundu.

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