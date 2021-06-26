İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS mesajı

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS mesajı
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS mesajı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumunun tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlanmasının ardından bir mesaj yayımladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında bulunan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının tamamlanmasının ardından bir mesaj yayımladı. Aygün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“2021-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim” dedi.

Ömer Faruk Karataş
 

İLGİLİ HABER
YKSnin ilk oturumu tamamlandı YKS’nin ilk oturumu tamamlandı
İLGİLİ HABER
Meksikada karteller arasında çatışma: 18 ölü Meksika'da karteller arasında çatışma: 18 ölü
İLGİLİ HABER
Tuzla Belediyesinden YKSye giren öğrencilere hediye Tuzla Belediyesi’nden YKS’ye giren öğrencilere hediye

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.