ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS mesajı

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında bulunan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının tamamlanmasının ardından bir mesaj yayımladı. Aygün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“2021-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim” dedi.

Ömer Faruk Karataş

