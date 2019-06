ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan YKS'ye sayılı günler kalırken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bilgiler içeren bir video paylaştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'ün paylaşımında yer alan uyarılar arasında, adayların sınavdan önce YKS kılavuzunu dikkatlice okumaları öncelikle yer almakta.

Videoda, YKS Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenleneceği ve adaylara 135 dakika süre verileceği, 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testinin (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testinin (YDT) uygulanacağı kaydedilmekte. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

Adaylara 1. oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması uyarısı yapılırken adayların, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.

Adaylara, sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulmasının gerektiği uyarısı yapılırken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adayların binalara giremeyeceğine dikkat çekildi.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerektiği, ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacağı kaydedildi.

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edileceği bildirildi.

Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacaklarını uyarısı yapıldı.

Adayların her türlü ev ve araç anahtarı, anahtarlık ve plastik içerikli eşya, yiyecek-içecek, bilezik, küpe, her türlü taşlı yüzük, broş ve benzeri takılar ile ÖSYM'den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihazlarla da sınava girişlerinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecekleri belirtildi.