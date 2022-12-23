ÖSYM Başkanlığı, 2022'nin son sınavlarını bu hafta sonu gerçekleştirecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 24 Aralık Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı'nı, 25 Aralık Pazar günü Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nı gerçekleştireceklerini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy açıklamasında iki sınavı da Ankara'da uygulayacaklarını belirterek, "İç Denetçi sınavı için bir bina ve 19 salon, İcra sınavı için 27 bina ve 558 salon kullanacağız. Sınavlara 13 binden fazla aday katılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil bin 691 kişi görev yapacak. İç Denetçi sınavı 120 dakika, İcra sınavı 105 dakika sürecek. İcra sınavı için ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" bilgilerini paylaştı.

2022 yılının son sınavlarını bu hafta sonu yapacaklarını söyleyen Başkan Ersoy, "Sınav sorularının hazırlanması, baskı, bölgelere ve ilçelere gönderilmesi, sınavların uygulanması, sınavlardan sonra kitapçıkların toplanması, merkeze ulaştırılması, cevap anahtarlarının okunması ve açıklanması süreçlerinde en ufak aksaklık oluşmaması için çalışmaları büyük titizlikle gerçekleştirdik. Bundan sonraki sınav süreçlerinin de sorunsuz olarak uygulanması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu süreçte emekleri olan herkese emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerinin kullandı.

Sınavlar saat 10.15'te başlayacak olup, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için ise il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Yunus Emre Aytekin



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