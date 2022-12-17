ÖSYM Başkanlığı yarın iki sınav yapacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada 2022-YDUS ve 2022-MHUY sınavlarının Ankara'da uygulayacaklarını kaydetti. YDUS için 9 bina ve 121 salon, MHUY için 7 bina ve 107 salon kullanılacağını belirten Ersoy, “Sınavlara 5 binden fazla aday katılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil 628 kişi görev yapacak. YDUS 100 dakika, MHUY 90 dakika sürecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler” bilgilerini paylaştı.

Ersoy, pazar günü düzenlenecek sınavlara girecek adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Huzeyfe Tarık Yaman





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