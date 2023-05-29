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ÖSYM, deprem bölgesinden DGS başvuru ücreti almayacak

ÖSYM, deprem bölgesinden DGS başvuru ücreti almayacak
ÖSYM, deprem bölgesinden DGS başvuru ücreti almayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), bugün başvuruları başlayan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce YKS ve KPSS başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret almadığımızı ifade etmiştik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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