İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ÖSYM, soru arşivlerini erişime açtı

ÖSYM, soru arşivlerini erişime açtı
ÖSYM, soru arşivlerini erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açılmış oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı çalışmayla 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen sınavların soruları erişime açılmış oldu. 3 yılı içeren sorulara ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/ adresindeki “Geçmiş Yıllardaki Sorular” sekmesinden ulaşılabiliyor.

Konu hakkında ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YDS/1, YDS/2, YÖKDİL, YDS/3), 2020 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, DGS, ALES/1, KPSS Lisans (GYGK, Eğitim), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim, ALES/'2, DUS, DHBT, YÖKDİL/1, YDS, YÖKDİL/2), 2021 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YÖKDİL/1, YDS/1, YÖKDİL/2 ve YDS/2) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular' sekmesinde erişime açılmıştır.”

Huzeyfe Tarık Yaman
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.