Ot toplamak isteyen kadınlar dere yatağında mahsur kaldı

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yeşilalan köyünde yaşandı. Köyde yaşayan 6 kadın ot toplamak için dere yatağına indi. Aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile dere yatağındaki sular yükseldi. Bu sırada 6 kadından 3'ü sulardan kurtulmayı başarırken geri kalan 3'ü de ağaçlara tutunarak akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.

Sulardan kurtulan kadınlar, çevrede bulunan çobana durumu anlatarak yardım istedi. Olay yerine gelen çoban da, kadınları kurtarmak isterken mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil servis, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 4 kişi, ekipler gelmeden köylüler tarafından ip atılarak kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç