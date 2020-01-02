Otel işletmecisi ile eşi darp edildi, olay kameraya yansıdı

Olay, 23 Aralık Pazartesi günü saat 00.43 sıralarında Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan bir otelde yaşandı.

İddiaya göre, otel işletmeci Necati Göğercin, olaydan 15 dakika önce otele yerleşen bir bayan müşteriyle görüşmek için gelen M.A. (21) ve arkadaşı C.M'ye (24) bu saatte görüşemeyeceklerini belirterek, izin vermedi.

Bunun üzerine şahıslardan M.A, otel işletmecisi Göğercin'e hakaret ve küfür etmeye başladı. Bağrışma seslerini duyarak gelen otel işletmecisinin eşi Serap Göğercin, jandarmadan telefonla yardım istediği sırada şahıslar otelin resepsiyonuna girerek işletmeci Necati Göğercin'i darp etmeye başladı.

Kocasını şahısların elinden kurtarmaya çalışan Serap Göğercin de yumruklara maruz kaldı. İki şahsın ayrılmasının ardından jandarma ekipleri otele geldi. Yaşanan kavga anları ise otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Yaşanan bu olay nedeniyle müşterilerimi kaybettim”

Darp olayını anlatan otel işletmecisi Necati Göğercin, “Gece 00.30 sıralarında otelin kapısı çalındı ve odamdan çıkarak kapıya baktım. Kapıda bir kişi vardı ve ben de hayırdır dedim. Bana müşteriyle görüşmek istediğini söyledi. Müşteri kim dedim. O da bayan dedi. Ben de kardeşim bu saatte görüşemezsin ve yüksek sesle konuşma, müşterilerimi rahatsız etme dedim. Bunun üzerine şahıs senin de müşterinin de diyerek hakaret ve küfür etti. Defol git şuradan başını belaya sokma dediğim esnada tekrar ikinci defa küfretti. Tabii ki bizim de ağzımızdan küfür çıktı. Beni dışarı çekmeye çalıştı, kapıyı kapatmaya çalıştığım esnada da beni içeri itekledi. Bu arada bağrışma seslerini duyan eşim geldi. Ben de eşimden jandarmayı aramasını istedim. O sırada şahıs bana yumrukla vurmaya başladı. İçeri kaçtığımda da şahıs saldırmaya devam etti. Şahsın dışarıda bekleyen diğer arkadaşı da gelerek o da vurmaya başladı. Yüzüm kanlar içinde kaldı. Şahıslar ayrıldıktan kısa süre sonra jandarma geldi ve şahıslardan birisini yakaladı. Daha sonra diğer saldırgan da yakalandı. Ben şikayetçiyim, asla da şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Burası bir iş yeri ve o günden sonra sürekli dört tane müşterilerimi kaybettim. Bundan sonra müşterilerimi kaybetmeye devam edeceğim. Gecenin bir saatinde müşterilerden birisine zarar verip gasp etse sorumlusu benim. Şahıslar sarhoş muydu ne olduklarını bilmiyorum. Görüşmelerine müsaade etmediğim için beni darp ettiler” dedi.

Otel işletmecisini darp eden M.A. ve C.M. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

Zekeriya Başar

