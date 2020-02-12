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Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı
Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

Rusya’da bir otel müşterisi asansörde temizlik yapan kadını asansörün dışına fırlattı.

Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı - Tıkla İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'da otelde çalışan temizlik işçisi kadın asansörü temizlerken bir otel müşterisi asansöre girdi. Müşteri, saniyeler içerisinde kadını kollarından tuttuğu gibi asansörün dışına fırlattı. Sert bir şekilde asansörün dışına fırlayan kadın kafasını ahşap bir duvara vurarak yere serildi. Kadına otel çalışanlarının yardım ettiği öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Otel yöneticilerinin polise haber vermesinden sonra otelin güvenlik kameralarını inceleyen polisler, saldırgan otel müşterisini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırı görüntüleri hem Rus basınında hem de sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüyü izleyenler saldırgana büyük tepki gösterdi.

Erhan Altıparmak
 

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