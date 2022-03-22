Otel odasında ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde kaymakamlık tarafından evsizlerin barındırıldığı bir otelde meydana geldi. Odasından çıkmayan İsmail Tekin'i merak eden otel görevlisi odanın kapısını defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Otel görevlisi yedek anahtarla kapıyı açınca Tekin'i hareketsiz bir şekilde bularak hemen 112 ihbar hattına durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. tekin'in uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve tedavi olmak istemediği öğrenildi. 51 yaşındaki İ. Tekin'in cansız bedeni otel odasından alınıp Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Güldemet Kızıl

