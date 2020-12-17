İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otel odasında ölü bulundu

Otel odasında ölü bulundu
Otel odasında ölü bulundu

Yozgat’ta bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Aşağı Nohutlu Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir otelde kalan Özkan Pekdemir (55) bugün odasından çıkmadı. Bunun üzerine görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen polisler kanının açılması ile içeriye girdiklerinde Pekdemir'i hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pekdemir'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Pakdemir'in geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü düşünülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.