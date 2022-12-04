Otelde kaçak olarak konaklayan 21 düzensiz göçmen ve güvenlik görevlisi yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi 418. Sokak'ta bir otelin bahçesinde ve arka çıkışında şüpheli şahıslar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından üç yıldır kapalı olduğu tespit edilen otele operasyon düzenlendi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda düzenlenen operasyonda polisleri görerek ormanlık alana kaçan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra 3 yıldır faaliyet göstermeyen otelin içine giren ekipler, bir odada telefon ve otelin birçok odasında klimaların açık olduğunu, gıda, hijyen ve kıyafet gibi birçok yaşamsal malzemesi olduğunu tespit etti. Düzensiz göçmenlerden edinilen bilgiye göre otelde çalışan F.Ş'nin kapalı olan otelin arka kapısından düzensiz göçmenleri alarak odalarda kalmasını sağladığı belirlendi. Güvenlik görevlisi F.Ş., yakalanarak emniyete götürüldü. F.Ş., işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile salıverildi. İçlerinde kadın ve küçük çocukların da olduğu 21 düzensiz göçmen ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Güldemet Kızıl

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.