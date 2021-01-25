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Otelin 8'nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Otelin 8'nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Otelin 8'nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bir otelin 8’inci katından aşağıya düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Polis ekipleri otelde genç kızla birlikte kalan 4 kişiyi göz altına alırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Otelin 8’nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, saat 04:00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Z.C, 11 katlı otelin 8'inci katından henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin genç kız üzerinde yaptığı inceleme sonrası Z.C' nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise hayatını kaybeden genç kız ile birlikte aynı odada kaldığı öğrenilen 1 kuzeni olan 2'si kadın 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri otel odası ve çevresinde inceleme yaparken konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Muhammet Emin Arslan
 

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