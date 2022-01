Otelin bacasından çıkan duman korkuttu

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Bulvarı Diriliş Meydanında bulunan bir otelin bacasından çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar İtfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven ile çatıya müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı.

itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda dumanın Bacada sıkışan dumandan kaynaklandığını belirtti. Bacadaki dumanın boşaltılması ve Karbonmonaksit gazı zehirlenmesini önlemek için çalışma yapan itfaiye ekipleri bacaya Kimyevi toz sıkarak müdahale etti.

Olayı anlatan Otel Müdürü "Öncelikle gecenin bu saatinde itfaiye ve polis unsurlarını rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yangın var diye bir ihbarda bulunulmuş. Yukarıdaki bacada yoğun duman çıkışını gören bir vatandaş yangın var diye algılamış ve ihbarda bulunmuş. Şu an otelimizde her hangi bir yangın yok. Bacadan aşırı bir duman çıkma olayı olmuş. Bundan dolayı yangın ihbarında bulunulmuş. Şu an için herhangi bir yangın yok. Herkesten tekrar özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Asım Çapacı