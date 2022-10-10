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Otelin çatı katı alev alev yandı

Otelin çatı katı alev alev yandı
Otelin çatı katı alev alev yandı

Samsun’un Atakum ilçesinde sahilde bulunan 3 katlı bir otelin çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisi Çobanlı İskelesi'nin karşısında bulunan bir otelde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin tadilatta olan çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını kapladı.  5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Furkan Abrek Ünal – Berkay Yıldız
 

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