İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Oteller bölgesinde yaşadığı bankta ölü bulundu

Oteller bölgesinde yaşadığı bankta ölü bulundu
Oteller bölgesinde yaşadığı bankta ölü bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi oteller bölgesindeki bir şahıs, yaşadığı bankta ölü bulundu.

Oteller bölgesinde yaşadığı bankta ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, saat 09.00'da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çok sayıda otelin bulunduğu bölgedeki bir bankta yaşayan Ali Düdük'ü (52), polis ekipleri sabah saatlerinde kontrole geldi. Polisin çabalarına rağmen uyanmayan Düdük'ün durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Düdük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası, Ali Düdük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Düdük'ün üzerinden 180 TL çıkarken, baston ve kıyafet çantasının da olduğu görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsa Akar - Gazi Taş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.