Oteller bölgesinde yaşadığı bankta ölü bulundu

Olay, saat 09.00'da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çok sayıda otelin bulunduğu bölgedeki bir bankta yaşayan Ali Düdük'ü (52), polis ekipleri sabah saatlerinde kontrole geldi. Polisin çabalarına rağmen uyanmayan Düdük'ün durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Düdük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası, Ali Düdük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Düdük'ün üzerinden 180 TL çıkarken, baston ve kıyafet çantasının da olduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsa Akar - Gazi Taş



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