İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü
Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç turizm bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı iki otelin arasında bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize ekip yaptı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen alanın çevrede bulunan tesisler tarafından bitki yetiştirme ve çöplük alanı olarak kullanıldığı, yangının çöplerin yakılması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Arif Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.