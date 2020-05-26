Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı iki otelin arasında bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize ekip yaptı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen alanın çevrede bulunan tesisler tarafından bitki yetiştirme ve çöplük alanı olarak kullanıldığı, yangının çöplerin yakılması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Arif Kaplan