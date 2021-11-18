Otellerin internet sitelerinin benzerini yaparak 60 kişiyi dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı bölgesinde tatil yapmak isteyen vatandaşlar otellerin internet siteleri üzerinden rezervasyon yaptırdı. Rezervasyon yaptıran tatilciler daha sonra otelleri aradıklarında rezervasyonlarının görünmediğini öğrendi.

Otellerin internet sitelerinin benzerleri üzerinden rezervasyon yaptırarak dolandırıldıklarını anlayan 60 kişi cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bolu ilinde ve Abant çevresinde bulunan bazı otellere ait internet sitelerinin benzerinin yapılarak vatandaşların bu sahte hesaplar üzerinden dolandırılması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatıyla hazırlık soruşturmaları başlatılmış olup, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu hususta dikkatli ve duyarlı olması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Faruk Çidem