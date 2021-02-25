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Öterken bayılan Denizli horozunun ünü Japon basınında

Öterken bayılan Denizli horozunun ünü Japon basınında
Öterken bayılan Denizli horozunun ünü Japon basınında

Denizli’nin tescillenmiş horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılması “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor” haberleri ile Japon basınında yer aldı. Horozun bayılana kadar öttüğü görüntüler, büyük beğeni topladı.

Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı - Tıkla İzle

Uzun süre ötmeleri ile meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Denizli'de horoz sahibinin kayıt altına aldığı ilginç görüntüler kahkahaya boğmuştu. Görüntülerde horoz, 15 saniyeye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. ‘Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni toplamıştı.

Uzun süre ötmek için büyük çaba gösteren horozun bayılana kadar öttüğü görüntüler, Japon basınında yer aldı. Denizli horozu, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor”, “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, çokça beğeni aldı” başlıkları Japonya'da haberlere konu oldu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanan haberin ardından tekrardan gündeme gelen Denizli horozu dünya genelinde izleyenleri kahkahaya boğarken, sosyal medyada büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

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