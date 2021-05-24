Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis ‘dur' dedi

Olay, geçtiğimiz 21 Mayıs Cuma günü kent merkezi Tuzpazarı caddesinde meydana geldi. Fatma Çal (51), eşi Mehmet Ali (52) ve 8 yaşındaki yüzde 82 engelli raporu olan otistik engelli kızı Hayrunnisa Çal isimli kızları ile alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Aile üyeler araçları ile bir süre dolaştıktan sonra anne Çal, kızı Hayrunnisa'nın altına kaçırdığını fark etti. Yanında yedek elbise olmadığını fark eden anne Çal, eşi Mehmet Ali Çal'dan çevredeki bir iç çamaşırı mağazasından pijama almasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Ali Çal da aracı Tuzpazarı Cami önüne park ederek mağazaya girdi. Bu sırada anne ve kızı da araçta beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra aracın yanına gelen Ş.K. isimli şahıs ise iddiaya göre, anne Çal'a aracı park ettikleri yerin taksi durağını olduğunu ve park edemeyeceklerini söyledi. Anne Çal ise aracın cami önünde park halinde olduğunu ve taksi durağını etkilemediğini kaydedip, kızının özel çocuk olduğunu ve altına kaçırdığı için zorunlu olarak durduklarını belirti. Aldığı cevap karşısında öfkelenen Ş.K., bunun üzerine anneye bağırıp hakaretler ederek, sinkaflı küfürler etmeye başladı. Gördüğü tepki karşısında neye uğradığını şaşıran anne ise kızını da yanına alarak araçtan inip eşinin girdiği mağazaya doğru yürümeye başladı.

Küçük kız krize girdi!

Şahsın üzerine yürüdüğünü gören anne Çal bağırarak yardım istemeye çalıştığı sırada Ş.K.'nın, bu defa anne ve kızını itekleyerek fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı öne sürüldü. Olayın gören bir başka taksici esnafı A.K.'nin de aracından inerek anne ve kızına küfürler edip, hakaretler etmeye başladığı öne sürüldü. Yaşananlar karşısında daha fazla dayanamayan otistik engelli Hayrunnisa Çal ise yaşadığı korkunun etkisi ile krize girdi. Kızının durumunu gören anne Çal ise kızını kucağına alarak hemen mağazaya girip eşi ile birlikte polisi arayıp yardım istedi. Bu sırada anne Çal çevredekilerinde yardımı ile kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Olaya savcılık el koydu

Ailenin ihbarı üzerine birkaç dakika içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri otistik engelli kıza park meselesi yüzünden adeta kâbus yaşatan iki taksici esnafını gözaltına aldı. Karakola götürülen tarafla birbirlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi oldu. Olayın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, taksici esnafı olan iki şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

“Polisi aradım ve onlarda hemen geldiler onlara da teşekkür ediyorum”

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan anne Fatma Çal, yaşadıkları olaya bir anlam veremediklerini ve bir araç parkı meselesi yüzünden kızının kriz geçirerek kadar olayın büyümesine üzüldüklerini ifade etti. Çal, “Özel bir durumdan dolayı aracı bir taksi durağı yanına park etmek zorunda kaldık. Taksicileri iki dakika bir mağazaya girip çıkacağımı söyledim. Ama onlar beni dinlemek yerine üstüme saldırıp, hakaret etmeye, ağır sözcükler kullanıp üstüme gelmeye çalıştılar. Bende bir kadın olarak ve özel bir çocuk annesi olarak kendimi korumaya alıp bende bağırdım ve bir mağazaya sığındım, polisi aradım ve onlarda hemen geldiler onlara da teşekkür ediyorum. Hemen gelip bize yardım oldular. Şikâyetçi olduk, onlarda bizden şikâyetçi oldu” dedi.

“Olay kavgaya dönüşecekti ve ben dövülecektim orada kızımla birlikte”

Olayda kendisi ile birlikte kızının darp edilmesinden çok korktuğunu ancak polis gelince korkularının son bulduğunu dile getiren anne Çal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çocuğum korktuğu için krize girdi. Kızım ağlamaya başladı ve adeta epilepsi nöbeti konumuna geldi. Ben bir anne olarak onu halde görünce çok kötü oldum, psikolojim bozuldu. Belki olay kavgaya dönüşecekti ve ben dövülecektim orada kızımla birlikte. Ben bunların yaşanmasını istemiyorum. Artık bundan sonra sesimizin duyulmasını istiyorum. Bize biraz empati duyulmasını, anlayış gösterilmesini bu toplumda yaşamak istiyorum. Onların nasıl hakları varsa bizimde haklarımıza saygı duyulmasını bekliyoruz.

Tek sorun araç parkıydı, durumumu anlatmama rağmen bunu dinlemek yerine benim üzerime saldırıp ağır hakaretlerde bulundular. Biz artık özel çocuklar olarak, aileleri olarak toplumdan tek istediğimiz biraz anlayış ve özveri. ‘Madem böyle bir çocuğun var çıkartma' diyorlar. Neden çıkartmayalım, bizim hakkımız yok mu? Gitmeyelim mi, sokağa çıkmayalım mı?”

“Çocuklarımızla ilgili müthiş bir dışlama ve hoşgörüsüzlük görüyoruz”

Afyon Otizm Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas ise yaşananlar karşısında aileyi yalnız bırakmadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını kaydetti. Toplum özel çocuklara ve ailelere karşı biraz daha duyarlı olması gerektiğini savunan Başkan Kavas, “Olayı duyar duymaz karakola gittik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüştük onlarda gereken desteği verecek. Onlarda olaya müdahil oldular ve ailemize gerekli psikolojik desteği vereceklerini belirttiler. Toplumun artık bu konularda biraz daha empati ile yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani apartman komşuları istemiyor, parklarda istenmiyor, okullarda istenmiyor. Sadece annemizin yaptığı çocuğunun ihtiyacını gidermek için aracını park etmek istemesi yani toplum olarak bu kadar hoşgörüsüz olmamız lazım. Çocuklarımızla ilgili müthiş bir dışlama ve hoşgörüsüzlük görüyoruz. Bu yüzden toplumdan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Gökten Ceylan

