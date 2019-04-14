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Otizme Vosvos'u boyayarak dikkat çektiler

Otizme Vosvos'u boyayarak dikkat çektiler
Otizme Vosvos'u boyayarak dikkat çektiler

Antalya’da otizme dikkat çekmek amacıyla klasik Vosvos otomobile çeşitli renklerle el boyaması yapıldı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Antalya Vosvos Derneği işbirliğinde Konyaaltı'nda otizme farkındalık etkinliği düzenlendi. Otizmli çocukların ve ailelerin katıldığı etkinlikte klasik Vosvos araçlar da yer aldı. Etkinlikte ilk olarak çuval yarışı yapıldı, müziklerle dans edildi. Ardından eski bir Vosvos otomobilde el boyaması yapmak için kırmızı, sarı, yeşil, pembe, turuncu renkli boyalar hazırlanıp eldivenler giyildi. Aracın önünde grup halinde durularak geri sayımın ardından el boyama etkinliği yapıldı. Çocuklar Vosvos'u boyadı. 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu belirten Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından nisan ayının ‘Otizm Farkındalık Günü' ilan edildiğini kaydetti. Baz, “Biz de 2 Nisan'ın yanı sıra Nisan ayı boyunca etkinliklerimizi arttırarak devam ediyoruz. Bugün de Vosvoslar Derneği ile bir etkinlik gerçekleştirdik. Öncelikle klasik Vosvos araçlarımız geldi. Onlarla çok güzel fotoğraflar çektirdik. Çuval oyunu oynadık. Güzel Vosvos aracımıza el boyaması yaptık” dedi.  

Ferah Vanlı - Mustafa Bürge
 

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