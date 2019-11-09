Otizmli çocuklar Ankara'da müşterilere servis yapıp, ürünlerini sergiliyorlar

Aksaray'da bir okulda özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin otizmli çocukları yuhalaması ve buradan hareketle ortaya çıkan ayrımcılık iddiaları tüm Türkiye'de yoğun tepkiyle karşılandı. Uzmanlar otizmli bireylerin topluma kazandırılabilmesi için dışlanmamaları gerektiğine dikkat çekerken, Otizm Vakfı bu yönde dikkat çekici bir uygulamaya gitti. Merkezi Ankara'da yer alan ve kurucularının tamamı otistik çocuk ebeveyni olan Otizm Vakfı, Ankara'da yer alan İncek Loft konut projesinin içerisinde hayata geçirdiği Spektrum Cafe'ye yönelik ilgi büyüyor.

Gelen müşterilere bizzat kendileri servis yapıyorlar

Adını ‘doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında belirtileri görülmeye başlanan otizm spektrum bozukluğundan' alan Spektrum Cafe'de, Otizm Vakfı çatısı altındaki çocuklar üretim aşamasından bizzat müşterilere servisine kadar kendi sevgi ve emeklerini katarak hazırlamış oldukları açık büfe kahvaltılar ile gönüllere taht kuruyor. Spektrum Cafe'de, otistik çocuklar ile birlikte olmak isteyen misafirler için açık büfe kahvaltıların yanı sıra doğum günleri, workshoplar, örgü günleri, yemek günleri, felsefe günleri ve söyleşiler de düzenleniyor.

Bununla birlikte otizmli çocuklar tarafından el emeği göz nuru olarak hayata geçirilen hediyelik eşyalar da Spektrum Cafe'de misafirlerini bekliyor.

"Spektrum Cafe ile sosyalleşip, topluma entegre oluyorlar"

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocukları topluma kazandırabilmek için eğitilecekleri, eğlenecekleri, çalışıp üretecekleri, diğer insanlarla kaynaşacakları, sosyal etkinlikler yapacakları, beceriler kazanacakları, yeteneklerini geliştirebilecekleri farklı ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Spektrum Cafe'nin vatandaşların otizmli çocuklar ile birlikte olup, onların gelişimlerine katkı sağlamak için olumlu bulunduğunu gözlemlediklerini kaydeden Aydın Çayan, "Çocuklarımızın mutfağından çıkan el emeği ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Spektrum Cafe ile çocuklarımız hem meslek öğreniyorlar, hem de sosyalleşiyorlar. Bu tip yerlerin açılması çocuklarımızın gelecekteki sosyal yaşamları için çok önemli" dedi.