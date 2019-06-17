Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Olay, akşam, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Cindere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tepelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile Aliağa Belediyesine ait 1 iş makinası ve Orman İşletme ait 3 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Çevresindeki evlere sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük otluk alan zarar gördüğü öğrenildi.

İsmail Hakkı Ergün