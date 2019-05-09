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Oto çekicisinin üzerindeki köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi

Oto çekicisinin üzerindeki köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi
Oto çekicisinin üzerindeki köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi

Bayrampaşa O-3 otoyolunda bir oto çekicisi hızla seyir halindeyken üzerinde köpek olması yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anlar ise o anda yolda bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Oto çekicisinin üzerindeki köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa O-3 otoyolunda meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan vatandaşlar bir çekicinin arkasına yüklenen yükle birlikte bir köpeğin olduğunu fark etti. Orta şeritten hızla seyir halinde bulunan çekicinin üzerinde bulunan köpeği gören vatandaşlar köpeğin düşme ihtimaline karşın çekici şoförünü uyarmak ve durdurmak istedi.

Ancak çekici sürücüsü uyarıları dikkate almayarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Görenlerin yüreklerini ağzına getiren bu anlar yolda bulunan diğer sürücüler tarafından da saniye saniye kaydedildi.  

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz

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