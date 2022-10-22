Oto elektrikçisi genç, müşterisinin aracında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Tekkeköy ilçesinin Yavuzlar Mahallesi'nde saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy'deki sanayi sitesinde oto elektrikçi dükkanı sahibi 1 çocuk babası Murat Can Önal'ın (29) bulunduğu otomobilden silah sesi duyuldu.

Silah sesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar şahsı şoför koltuğundan aşağı sarkmış halde kafasından vurulmuş olarak buldu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu Önal'ın yanında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca buldu. Önal'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Gencin cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.