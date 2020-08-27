Oto faresi arabayı bırakıp altın dolu çantayı çaldı

Olay, Salı günü Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.K., H.S.'ye ait galerici dükkanına hırsızlık için girdi. Ancak burada bulunan otomobilleri çalmayan S.K., bir otomobil içerisindeki 32 adet cumhuriyet altını ve 20 bin lira nakit parayı alıp kayıplara karıştı. Sabah dükkana geldiğinde yaklaşık 120 bin liralık altın ve para dolu çantanın otomobilde olmadığını farkeden H.S., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemelerde, altın dolu çantayı çalan hırsızın yabancı uyruklu S.K. olduğunu belirledi. S.K.'yı saklandığı evde yakalayan ekipler, çalınan 32 cumhuriyet altını ve nakit paranın 16 bin 500 lirasını ele geçirdi. Altınlar ve paralar sahibine teslim edilirken, S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Çapkın - Hakan Gönül

