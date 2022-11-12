Oto galerici 'iPhone 14 Pro Max' ile takas kampanyası başlattı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde oto galeri işleten 37 yaşındaki Mustafa Başkonuş, iş yerinde bulunan bazı otomobilleri satabilmek cep telefonuyla takas yöntemini seçti. Sosyal medya hesapları ve ilan sayfalarında başlattığı "İPhone 14 Pro Max'ı getir, otomobili götür" kampanyası ile son zamanların moda akımına yönelen Başkonuş, kampanyasının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Türkiye genelinde hızla yayılan bu takas yöntemini Kahramanmaraş'ta deneyen Başkonuş, ilanı yayımladıktan sonra telefon yağmuruna tutulduğunu dile getirerek İPhone 14 Pro Max'ı getirene galeride bulunan 50 ila 70 bin TL arasındaki otomobilleri götürme imkanı sunduklarını söyledi.

Metehan Nazlı



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