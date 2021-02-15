Oto galeride 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları gözaltında

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Cumartesi akşamı saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki oto galeride yaşandı. Alacaklı olduğu iddia edilen Sinan T. ve Çetin T. kardeşler, galeriye gelerek paralarını istedi.

İki kardeş ve galeri sahipleri Ahmet A. ve Onur Y. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar çekildi ve iki taraf da birbirine ateş etti. Olayda Sinan T ve Çetin T. isimli kardeşler yaralandı. Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen sivil kıyafetli bir polis memuru da seken kurşunların hedefi oldu. Yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, zanlıların Büyükçekmece'ye gittiklerini orada araç değiştirdiklerini tespit etti.

Ekipler yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yerini belirledi. Aksaray'da belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, zanlıları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan Zahid Ezim

