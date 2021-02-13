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Oto galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler

Oto galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler
Oto galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler

Bursa'da bir oto galerinin camını kırarak 500 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsızlar, 3 gün sonra aracı geri getirdi. Oto galerinin önüne aracı bırakan 2 şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı.

Bursa'da oto galerinin camını böyle kırıp 500 bin liralık lüks aracı böyle çaldılar - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir oto galerinin alarmı çaldı. Alarm üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, galerinin camının kırık olduğunu fark ederek iş yeri sahibine haber verdi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin galeride bulunan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili çaldıklarını görüp, soruşturma başlattı.

3 gün sonra aracı geri getirdiler

Yaşanan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, 3 gün sonra gece saatlerinde yarım milyonluk aracı oto galerinin önüne geri getirdi. Aracı çalışır halde bırakan 2 şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen galeri işletmecisi gözlerine inanamazken durumu polis bildirdi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için soruşturması devam ediyor.

Berktuğ Öncü
 

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