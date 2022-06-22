Oto hırsızı güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Pendik, Maltepe ve Çekmeköy'de yaşanan otodan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Saatlerce güvenlik kamera görüntüsü inceleyen ekipleri, 16 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının Eren Y. olduğunu belirledi.

Zanlı, Maltepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eren Y.'nin 49 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.