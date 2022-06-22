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Oto hırsızı güvenlik kamerasında

Oto hırsızı güvenlik kamerasında
Oto hırsızı güvenlik kamerasında

İstanbul Anadolu yakasında 16 ayrı otodan hırsızlık olayına karışan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlının hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Oto hırsızı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Pendik, Maltepe ve Çekmeköy'de yaşanan otodan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Saatlerce güvenlik kamera görüntüsü inceleyen ekipleri, 16 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının Eren Y. olduğunu belirledi.

Zanlı, Maltepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eren Y.'nin 49 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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