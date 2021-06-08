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Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 12 çalıntı araç ele geçirildi

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 12 çalıntı araç ele geçirildi
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 12 çalıntı araç ele geçirildi

İstanbul polisi, park halindeki araçları çalan çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 12 otomobil ele geçirildi. Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar kameralara da yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özellikle Avcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece'de meydana gelen otomobil hırsızlığı konuları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından aynı şebekenin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini belirledi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, 4 Haziran Cuma günü Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta 6 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda Çetin D., Recep D., Seyit Ö., Mert D., Veli E. ve E.Ö gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ö. yaşı 18'den küçük olduğundan dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne tespit edildi.

12 otomobil ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 çalıntı otomobili ele geçirdi. Öte yandan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, park halindeki bir aracın camını kırıp ön konsolu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasan Zahid Ezim
 

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