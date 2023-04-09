Oto lastikçilerde değişim yoğunluğu yaşanıyor

1 Nisan tarihi itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması nedeniyle Elazığ'da vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerine akın etti. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken, Elazığ Sanayi Sitesinde lastikçilerde yoğun mesai başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kışlık lastik uygulamasının 1 Nisan itibariyle bittiğini vurgulayan oto lastik ustası Emre Kaya, “Bu yüzden lastikçilerde yoğunluk var. Yazın kışlık lastik takarsanız eğer, aracınız hem fazla yakar hem de performansından düşer. Aracınızın yakıt tasarrufu sağlamasını ve performansının yüksek olmasını istiyorsanız yazlık lastik takmanızı tavsiye ederiz. Ramazan ayında olmamamızdan dolayı işletmemizi saat 08.00'de açıyoruz ve akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Şuan da çok yoğunluk var. Hiç durmadan sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Geçen seneye oranla fiyatlar da bir değişiklik yapmadık. Lastik fiyatlarında zam oranı var ama değişim fiyatların da herhangi bir değişikliğe gitmedik” dedi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



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